Nooit uitgepraat over de dood

In de uitzending van toen ging het vooral over het overlijden van Ernst Daniëls vrouw Roos. In de afgelopen zeven jaar is er veel gebeurd in het leven van de zanger. Zo weet hij inmiddels dat hij parkinson heeft. Hoe beïnvloedt dat zijn denken over leven en dood?

Als Kefah aan komt rijden reageert de zanger meteen heel nuchter op de kist op het dak. ‘Gezien mijn huidige situatie spreekt me dat wel aan. Maar ik ga in een urn, niet in een kist. Schrijf dat er maar op ‘Ik laat me niet kisten’.’ Die manier van omgaan met dit zware thema, verbaast dochter Lieneke niet. Zo is hij nou eenmaal. Waarom zo’n houding?, vraagt Kefah. ‘Het einde wacht ons allen. Dat is de enige zekerheid in het leven. De weg ernaartoe moet je zo leuk mogelijk make..

