70 jaar televisie: tiran of vriend?

Vandaag bestaat de Nederlandse tv zeventig jaar. Sinds die tijd is zowel het land als het medium sterk veranderd. Niet het minst de invloed van dat laatste. Hadden in 1951 nog maar vijfhonderd huishoudens een toestel, nu hebben bijna alle huishoudens er minstens een. KVP-politicus Jo Cals, toentertijd staatssecretaris, opent het eerste tv-programma met een kritische waarschuwing: ‘De televisie is een tiran die de geest kan doden.’