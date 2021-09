Vanavond op televisie: Geen enkel moreel besef

In de nacht van 13 op 14 november 2015 wordt Parijs opgeschrikt door een reeks aanslagen op terrasjes, cafés, in het ‘Stade de France’ en in theater Bataclan. Er vallen 130 doden en 350 gewonden. Vier maanden later wordt Salah Abdeslam opgepakt in Molenbeek. Maar toch zijn er vier dagen later aanslagen in de vertrekhal van Brussels Airport en het metrostation van Maalbeek met opnieuw vele doden en gewonden als gevolg. Alle zelfmoordterroristen stierven tijdens hun aanslag, op één na: Salah Abdeslam. Zijn bomgordel ging niet af.

In dit vierluik graaft documentairemaker Eric Goens in Abdeslams verleden en verkent hij zijn omgeving en motieven. Wie is hij? Wat waren zijn drijfveren? Hoe heeft dit zover kunnen komen? Een oud-docent, die hem i..

