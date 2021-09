Zoektocht naar Jelani Day

Toen de 22-jarige Gabby Petito vermist raakte, hield haar verdwijning de Verenigde Staten in zijn greep. Op TikTok vraagt men zich af waarom vermiste mensen van kleur niet dezelfde aandacht krijgen.

Op het sociale videonetwerk TikTok zijn veel fans van true crime te vinden. True crime is een genre van boeken, podcasts en documentaires waarin onderzoek wordt gedaan naar een waargebeurde, nog vaak onopgeloste misdaad. Zo’n tiktokker is iemand die zichzelf TT Drama Layla noemt. In haar populairste video zoekt Layla tips over de verdwijning van Gabby Petito. De video is ruim zes miljoen keer bekeken.

In een nieuwere video stelt Layla: ‘Stop en luister, je zou ook moeten geven om vermiste zwarte mensen.’ Vervolgens laat ze een video..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .