Vanavond op tv: Een vijver graven en praten over vaderschap

Boerderij Van Dorst laat zien dat hard werken en diepe gesprekken prima hand in hand kunnen gaan. Van een vijver graven tot een gesprek over huidskleur en achtergrond. Het past verrassend goed bij elkaar.

Het idee is simpel: presentator Raven van Dorst knapt een oude boerderij op om daar zelfvoorzienend te kunnen leven en nodigt bij dit project wekelijks twee gasten uit. Een bont gezelschap, van Maarten van Rossem tot Martien Meiland. Met hen voert Van Dorst gesprekken over het leven. Het levert een programma op dat hinkt op twee gedachten en waarschijnlijk is dat ook de charme ervan.

In de aflevering van vanavond zijn zanger Frans Bauer en rapper Ronnie Flex te gast. De uitersten van het programma zien er dan als volgt uit: het ene moment trekt Bauer, gierend van de lach, zijn medegast met deken en al uit zijn bed. Op een ander moment is hij echter in een uiterst ernstig gesprek verwikkeld met Van Dorst. Bauer vertelt over zijn vade..

