De blinde vlek van Sex Education: divers, ja, maar inclusief, nee

De Netflix-serie Sex Education is razend populair. Sinds 17 september, toen het langverwachte derde seizoen verscheen op de streamingdienst, staat Sex Education onafgebroken in de hitlijsten van Netflix.

Alleen al het eerste seizoen had 40 miljoen kijkers. Het zou daarom naïef zijn om te denken dat de serie aan christelijke huishoudens voorbijgaat. Toch schenken christelijke media in binnen- en buitenland bijzonder weinig aandacht aan de serie. Misschien is het ongemak. Zoals de titel al doet vermoeden draait de serie om seks. De spil van de show is tiener Otis (gespeeld door Asa Butterfield), zoon van relatietherapeut Jean (de geweldige Gillian Anderson). Otis raakt smoorverliefd op de rebelse Maeve (Emma Mackey) en als excuus om meer tijd met haar door te brengen, begint hij samen met haar een ‘sekskliniek’ op hun middelbare school Moordale, waar leeftijdgenoten met al hun relatieproblemen terechtkunnen. Het wordt een groot succes. Als..

