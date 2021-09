Strijden tegen de staat

Gij Zult Niet Doden is een aangrijpende documentaire over de nasleep van de treinkaping bij De Punt. Bijna veertig jaar na de gebeurtenissen klagen de nabestaanden van twee kapers de Nederlandse staat aan voor zijn gewelddadige interventie. Wat zou u doen als hetzelfde land dat u de wereld belooft, uw kinderen executeert? Voor een aantal Molukse families werd deze nachtmerrie werkelijkheid.

Op 23 mei 1977 werd Nederland opgeschud. Bij De Punt, tussen station Haren en station Assen, werd door een groep Molukse jongvolwassenen een trein gekaapt. Zij waren het zat. Sinds hun families in Nederland waren aangekomen, had de Nederlandse staat belofte op belofte aan hen verbroken. Molukse families kregen geen vaste woning, maar bleven in plaats daarvan in opvangkampen zitten. Op 11 juni 1977 kwam deze actie door een uitgebreide militaire operatie, die het leven van zes van de negen kapers en twee gijzelaars kostte, tot een heftig einde.

Pas in 2013 werd eindelijk wat informatie verstrekt aan de nabestaanden. Zij krijgen dan, na decennia aan verzoeken, de autopsie-rapporten toegestuurd. Hieruit maken zij op, dat tegen ten minste twee..

