Kleinkind herkent oma’s gedoneerde quilt bij MET Gala in New York

Hoe een oude beddensprei de show maakt op het wereldberoemde gala in New York.

Instagramgebruiker Sarah zag een bijzondere foto langskomen van rapper A$AP Rocky en zangeres en ondernemer Rihanna. Het koppel verscheen vorige week op de rode loper van het MET Gala in New York, een jaarlijks luxueus bal waarvan de opbrengst naar het Metropolitan Museum of Art gaat. De foto was bijzonder voor Sarah omdat ze iets herkende wat ze nooit verwacht had om de schouders van een beroemde rapper te zien: haar oma’s quilt.

De herkomst van de quilt deelde ze op haar Instagrampagina (@books_n_babies), waarop ze meestal foto’s deelt van haar familieleven. Renovaties aan haar huis, koekjes bakken rond de feestdagen, gezinsfoto’s met haar m..

