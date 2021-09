Dubieuze marketingstunt

‘Don’t get vaccinated’ stond er in grote letters te lezen op een vrachtwagen die rondreed in de Amerikaanse stad Charlotte, North-Carolina. Met daaronder de naam en website van een begrafenisondernemer. De zwarte truck reed rondjes tijdens verschillende sportwedstrijden en werd veel gefotografeerd en op sociale media gezet. Reden genoeg voor de Amerikaanse krant The Washington Post om te onderzoeken wie erachter zaten. De website op de truck brengt je naar een pagina waarop doeltreffend staat. ‘Get vaccinated now. If not, see you soon.’ Pas na een paar dagen maakte een lokaal marketingbureau bekend dat zij erachter zaten. ‘Wij waren het. Laat je vaccineren’, twitterde het bedrijf BooneOakley. De naam van de begrafenisondern..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .