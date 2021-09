Vanavond op televisie: Stevige gesprekken in Syrië

In Retour Kalifaat gaat journalist Sinan Can de confrontatie aan met drie Europese ISIS-gevangenen in Syrië.

De documentaire Retour Kalifaat, de erfenis van een slagveld, vanavond te zien op NPO2, begint met een man in een rolstoel, de 25-jarige Adel uit Antwerpen (al weten we op dat moment nog niks van hem). Hij wordt een kamer in gereden, waar journalist Sinan Can op hem zit te wachten. Can laat een foto zien en vraagt of hij het filmpje kent. Jawel, dat kent hij wel. Waarop Can vraagt: ‘Wie is dat jongetje?’ Geen antwoord. ‘Dat is je stiefzoon.’ Waarna duidelijk wordt dat het 3-jarige jongetje op een knop drukt en zo een explosie veroorzaakt. ‘Wat vind je ervan dat jouw stiefzoon een auto vol met mannen tot ontploffing brengt? Gewoon een heel heldere vraag aan jou. Wat vind jij hiervan?’

Hoe zit het ook alweer? Twee jaar geleden was er een la..

