Zaterdag op televisie: Op de grens van waanzin

In de roman Nooit meer slapen gebeurt er van alles in de binnenkamer van de hoofdpersoon. Alfred Issendorf dreigt langzaam gek te worden. Maar hoe maak je zo’n geestesproces zichtbaar en voelbaar in een film?

Precies vijftig jaar geleden verscheen de roman Nooit meer slapen van Willem Frederik Hermans, over de expeditie van een jonge geoloog in het noorden van Noorwegen. Ik las het boek zo’n acht jaar geleden. Veel details herinner ik me niet meer — zoals dat meestal gaat, helaas. Maar de indringende sfeer is me wel bijgebleven. Die vervelende vliegen, de onherbergzame landschappen, het voortdurende licht waardoor de hoofdpersoon niet in slaap valt, de geur van zinloosheid.

In 2016 kwam de film uit. Regisseur Boudewijn Koole durfde het aan. Van durven kun je wel spreken, want wie een beroemd boek verfilmt, toont lef. Er valt immers veel te verliezen. En daarbij: Nooit meer slapen leek zo’n boek dat niet te verfilmen is. Veel interessa..

