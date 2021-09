Zondag op televisie: Fietsen: liefhebberij of daad van verzet?

In Nederland heeft iedereen een fiets. Maar dat heeft lang niet altijd met fietsliefde te maken. Voor sommigen is het niet meer dan een noodzakelijk kwaad. Welk kind heeft niet zijn of haar ouders lief aangekeken als het regende om voor elkaar te krijgen dat het naar school of het bijbaantje werd gebracht?

Nee, de fiets is in Nederland in de eerste plaats een handig vervoermiddel. Hij is goedkoop, makkelijk, in veel gevallen het snelst, en het verkeer is erop ingericht. Maar in andere landen is dat wel even anders. Met de hulp van lokale journalisten neemt Metropolis op verschillende plekken een kijkje in de keuken.

Zoals in Mexico City, een van de drukste steden ter wereld. Mariana en haar dochter Emma trotseren daar als een van de weinig..

