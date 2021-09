Liefde na verlies

‘Lieve Bieb, wat jij zo graag wilde en ik nooit in geloofde is gebeurd.’ Dat deelde Edwin Spee gisteren in een persoonlijk en uitgebreid bericht op Instagram (@edwinspee). Hij is de weduwnaar van snowboardster Bibian Mentel. Zij overleed in maart op 48-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Een ziekte waar ze sinds haar 27e mee geconfronteerd werd. Ze werd bekend als paralympisch kampioen en als oprichter van Mentelity Foundation, een stichting die jeugd met een lichamelijke beperking aanspoort te sporten. Tot het eind maakte ze veel indruk met haar levenslust. Dat gold ook voor Spee, die met, en later zonder Mentel ambassadeur is voor een leven gevuld met passie en liefde. Ook nu zijn leven opnieuw een onverwachte wending neemt.De tro..

