Wie zit er aan de grond?

Al komt er bij de serie Too Close politiewerk en een rechtszaak aan te pas, het is geen detective. Vandaar dat niet omroep KRO-NCRV, maar BNNVARA deze nieuwe Britse miniserie uitzendt. Deze omroep belooft eigentijds, origineel en herkenbaar drama dat het hart weet te raken en het hoofd te prikkelen. Aan die belofte voldoet Too Close ruimschoots.