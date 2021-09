Vanavond op televisie: Agricultuur van morgen

In Stand van Nederland: Generatie Next worden actuele economische kwesties uitgeplozen. Deze week zijn de boeren aan de beurt. Kan de traditionele agricultuur wel voortbestaan?

Sinds 2019 hebben we in Nederland een flink aantal boerenprotesten meegemaakt, toen de maatregelen om de stikstofcrisis aan te pakken ook de landbouw raakten. We leven in een veranderende wereld, een wereld waarin we bepaalde limieten moeten begrijpen en erkennen. Nu er steeds meer manieren zijn om op een milieubewustere manier voedsel te produceren is het nog maar de vraag of het traditionele boerenberoep nog wel kan blijven bestaan.

In Stand van Nederland: Generatie Next gaat presentator Jill Bleiksloot op zoek naar het antwoord. Zij gaat in gesprek met verschillende boeren om hun te vragen wat zij doen om te overleven in een tijd van economische onzekerheid. Zij bezoekt onder andere een krokettenboerderij en een krekelboerderi..

