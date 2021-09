Vanavond op televisie: Bang voor de toekomst in Restaurant Misverstand

‘Ik weet niet hoe het heet, maar het is wel lekker.’ Dat kan de ober maar zo tegen je zeggen als je te gast bent in Restaurant Misverstand. In het gelijknamige programma gaan jonge mensen met dementie onder leiding van chef-kok Ron Blaauw in dit restaurant aan de slag.

Het restaurant is een maand open. Chef Ron vindt dat het team nu best de lunch kan voorbereiden zonder zijn hulp. Sonja, die gewend is om als manager te werken, krijgt de leiding. Op tafels zonder wijnglazen na, is chef Ron tevreden. Henk heeft steeds dezelfde cocktail bereid, bestaande uit drie ingrediënten. Dat het nu nog steeds een puzzel is om een beginnetje te maken daarmee en alles klaar te zetten, is volgens psycholoog Marjolein de Vugt een logisch gevolg van hoe alzheimer de hersenen aantast. Nieuwe informatie blijft pas hangen als het een routine wordt, want daarvoor wordt een ander deel van de hersenen gebruikt. Maar ook sommige dingen die een routine zijn, zakken langzaam weg bij Henk, zo laat een blik in zijn thuissituatie zi..

