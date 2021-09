Op zoek naar pa

Als Marcel 23 is, zegt zijn vader Joop na een ruzie dat hij niet zijn zoon is. Marcel is totaal van slag. Later komt zijn vader terug op die uitspraak. Jarenlang heeft Marcel zijn twijfels voor zich gehouden, tot hij recent van een tante hoorde dat de buurvrouw wel erg vaak over de vloer kwam. Twijfels over je afkomst kunnen je leven beheersen. In DNA Onbekend worden familiegeheimen ontrafeld door een persoonlijke DNA-test.