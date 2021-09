Continue pure vernedering

Het is een van de grootste affaires uit de Nederlandse politiek: het toeslagenschandaal, dat nu al jaren speelt. Nog niet eerder waren de verhalen van slachtoffers zo uitgebreid te horen als in de documentaire Alleen tegen de staat. Vijf moeders vertellen in beklemmende monologen hun indringende verhalen over het leed dat hun overkwam.

De ellende begon voor Janet (foto) in 2011, toen ze bewijsstukken moest aanleveren over haar aangifte over 2010. Dat deed ze keurig, maar vervolgens bleef ze brieven ontvangen dat ze niets aangeleverd had. Nazmiye had net een ‘pretecho’ gehad en gehoord dat ze een dochter kreeg. Toen ze uit het ziekenhuis kwam, vond ze een envelop van de Belastingdienst. ‘Of ik even 32.000 euro kon terugbetalen, binnen twee weken.’ Ook de andere vrouwen vertellen over bewijsstukken die ze netjes opstuurden, maar volgens de Belastingdienst nooit aangekomen zijn. ‘Het voelt alsof je in de maling wordt genomen,’ aldus Badriyah. Als de Belastingdienst voet bij stuk houdt, zet dat het leven van de vrouwen volledig op z’n kop. Nazmiye: ‘Ik voelde me dom en onz..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .