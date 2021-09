Levend verleden

Wie een expositie mag openen waar de koning zelf bij aanwezig is, heeft het als BN’er wel gemaakt. Taal- en cultuurliefhebber Philip Freriks is alom bekend als politicoloog, journalist, presentator, gespreksleider, schrijver, spreker en theatermaker. Zijn grootste passie: de oorlog die zijn jeugd bepaalde.

Veertien jaar lang is Freriks gastheer van het achtuurjournaal (een mooi woord voor zijn Groot Dictee der Nederlandse Taal). Zijn versprekingen leveren hem de bijnaam ‘De Hakkelaar’ op, maar hij oogst ook respect voor de manier waarop hij het nieuws persoonlijk, urgent en met een vleugje humor onder de aandacht weet te brengen. De in 1944 geboren Freriks is een oorlogskind. Driekwart eeuw na het einde van de Tweede Wereldoorlog ziet hij daar nog steeds de gevolgen van. Daarom begint hij voor Omroep MAX een serie waarin zowel zijn expertise van persoonlijke presentator als die van politiek journalist tot zijn recht komt.

In In de voetsporen van D-day zorgt Freriks met de hoofdrolspelers van Operatie Overlord voor een intieme recon..

