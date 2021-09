Vol spanning op zoek naar de waarheid

De Zitting is een actuele film. Na #MeToo is er meer aandacht gekomen voor scheve machtsverhoudingen die seksueel geweld tot gevolg hebben. De film brengt iets van de nasleep in kaart, ook als het vergrijp zelf al 25 jaar geleden heeft plaatsgevonden.

Het CoBo is een stichting die als doel heeft de kloof tussen televisie en film te verkleinen. Met dat doel werd eind jaren ’90 van de vorige eeuw de Telefilm in het leven geroepen. Het zijn Nederlandse speelfilms die speciaal gemaakt worden om uitgezonden te worden op de Nederlandse televisie. Overzichtelijk qua lengte, actueel qua thematiek. Het biedt jonge filmmakers de kans zich te ontwikkelen en soms komt zo’n film alsnog uit in de bioscoop. Het bekendste voorbeeld is Het Schnitzelparadijs van Martin Koolhoven dat uiteindelijk ruim 300.000 bezoekers naar de bioscoop trok. Ook dit jaar komen er weer zes Telefilms uit, deze keer onder het thema ‘misdaad’.

De eerste in deze reeks is De Zitting. De film laat een dag in de r..

