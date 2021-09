Pure verbeeldingskracht

In Chansons! duiken presentator Matthijs van Nieuwkerk en zanger en presentator Rob Kemps in de wereld van de Franse chansons, van onder anderen Jacques Brel, Serge Gainsbourg en Edith Piaf. Struinend door de straten van Parijs, zoeken ze naar de verhalen achter ‘het chanson’.

Op het programma van de eerste aflevering van dit vierluik staat onder andere een bezoek aan het Piaf Museum en een ontmoeting met zangeres Barbara Pravi, die hen zal trakteren op een privéconcert. Pravi wordt vaak vergeleken met Piaf, die dan ook haar grote voorbeeld is. Niet alleen is ze bekend om haar muziek, maar ook om haar karakter.

Het startpunt is hospita Marion, een Nederlandse die getrouwd is met een Fransman. Kemps zocht elf jaar geleden een kamer en kwam bij haar terecht. Ze woont midden in de stad. Kemps spendeerde veel van zijn tijd op de beroemde Franse begraafplaats Père-Lachaise om de namen van beroemdheden te noteren en meer over hen te weten te komen. Een minder bekende zanger is Georges Brassens. De onbetwiste ko..

