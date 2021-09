Viral: Fietser Travis rijdt door Londen met kat Sigrid voorop

In Londen zorgt een opvallend duo op de fiets voor veel wijzende vingers en vertederde blikken: fietser Travis en zijn kat, Sigrid. Met de kat voorop in een mand, en een statief met camera ernaast aan het stuur, slalomt Travis door de Britse hoofdstad. Travis deelt beelden van hun ritten en avonturen op Instagram (@skintension, 17.300 volgers). Dankzij de groothoek van de camera in combinatie met het statief kunnen kijkers Sigrid goed in de gaten houden in haar mand.

Haar lange witte vacht wappert in de wind, grote lichte ogen schieten van links naar rechts, haar voorpoten rusten vaak op of over de rand van de mand. En dat levert een veelgestelde reactie op: valt ze er niet uit? Geen zorgen, Sigrid heeft een tuigje aan waarmee ze ve..

