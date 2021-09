Feestvieren in nieuw leven

Nadia Chaudhri is een Canadese hoogleraar psychologie aan de Concordia University, waar ze onderzoek doet naar drugs- en alcoholmisbruik. Op Twitter heeft ze meer dan 112.000 volgers en ze gebruikt het platform om onverbloemd aandacht te vragen voor eierstokkanker, de ziekte waar ze zelf mee worstelt. Ze schrijft: ‘In januari 2020 begon ik me minder goed te voelen. Ik was moe, had wat vage buikklachten, wel heftige pijn in de onderrug en ik moest wat meer plassen.’

Ze vertelt meer over de verschillende onderzoeken die volgden. Regelmatig kreeg ze antibiotica voorgeschreven, ondanks dat de klachten niet typisch pasten bij een blaasontsteking. ‘In maart sloeg de pandemie toe. Mijn buik was opgezwollen en ik had steeds wat pijn. Ook de..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .