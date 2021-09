Vechten tegen dierenleed

In Danny’s Wereld pluist journalist Danny Ghosen maatschappelijke problemen uit. Na een razend populair eerste seizoen is de tweede aflevering van het tweede seizoen vanavond op televisie te zien. In deze aflevering volgt Ghosen dierenactivist Peter Janssen.

Dieren worden wereldwijd gebruikt in de entertainmentbranche. De vorm van dierenentertainment waar misschien de meeste controverse rondom heerst is het stierenvechten. Waar de een het stierenvechten als essentieel deel van de Spaanse cultuur ziet, ziet de ander het als brute dierenmishandeling.

Zo ook Peter Janssen van de internationale dierenrechtenorganisatie Vegan Strike Group. In 2020 is hij veroordeeld tot een gevangenisstraf vanwege de brandstichting bij een grootschalige eendenslachter. Nu hij weer op vrije voeten is, gaat hij op volle kracht verder met zijn activisme. Journalist Danny Ghosen volgt hem voor Danny’s Wereld naar Spanje. Hij is op zoek naar wat Janssen op de been houdt. Janssen is stellig. ‘Die dieren he..

