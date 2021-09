Kat overleeft val in stadion

Foto’s en video’s van katten doen het bijna altijd goed op sociale media, maar een nieuwe viral video is wel heel bijzonder. Hierin is te zien hoe een kat naar beneden dreigt te vallen van de bovenste ring in een Amerikaans football stadion.

Hoe de kat op die plek is gekomen is niet duidelijk, maar het beest heeft duidelijk een verkeerde inschatting gemaakt. Alsof hij de vaderleeuw Mufasa uit De Leeuwenkoning is voordat hij richting zijn dood valt, houdt het kleine dier zich met zijn voorpoten vast terwijl hij gevaarlijk boven de afgrond bungelt.

In verschillende video’s op Twitter, TikTok en andere plekken is te zien hoe het complete stadion emotioneel betrokken raakt bij de gebeurtenis. De mensen schreeuwen het uit bij elke bewegin..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .