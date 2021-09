Moderne predestinatieleer

iHuman is een documentaire over kunstmatige intelligentie. In ruim een uur wordt verteld over de geschiedenis, de toekomst, de mogelijke voordelen, maar vooral de gevaren van de meest ingrijpende uitvinding ooit. Met als belangrijke vraag: kunnen we de wereld veilig houden door problemen veel eerder op te lossen? Wat nou als we dieven, moordenaars en stalkers al kunnen pakken voordat ze wat doen?