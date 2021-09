Atleet Terrence Agard kijkt zes jaar later terug op zijn auto-ongeluk: ‘Alles is mogelijk’

Still uit de video over Terrence Agard. (beeld instagram)

Dit jaar won atleet Terrence Agard een zilveren medaille op de Olympische Spelen. Hij was één van de sprinters die met een Nederlands record de 4x400 meter liepen in Tokio, en met eremetaal terugkwamen. Op Instagram deelde Agard afgelopen week zijn dankbaarheid; zijn verhaal had heel anders kunnen zijn.

Zes jaar geleden was Agard het zwaarste slachtoffer van een verkeersongeluk op de snelweg bij Arnhem. De auto waar hij in zat botste met een vrachtwagen. Zijn medepassagiers - onder andere collega-sprinters Churandy Martina en Hensley Paulina - konden de auto ongedeerd verlaten. Om Agard te bevrijden moest de auto worden opengeknipt. In het ziekenhuis bleek hij zijn nekwervel gebroken te hebben. Het was een wonder dat hij nog leefde.

‘Op de..

