Comeback voor drop-outs?

Titel en concept van Dream School, sinds 2017 bij de NTR, zijn direct overgenomen van het Britse voorbeeld waarmee Jamie Oliver in 2011 is begonnen. Net zoals de beroemde chef-kok leerlingen begeleidt en hen meeneemt naar lessen van bekende gastdocenten, doen Rijker en Van ‘t Zelfde dat in de Nederlandse versie. De jongeren die zich kunnen opgeven, zijn allemaal voortijdige schoolverlaters. Door omstandigheden hebben ze geen diploma gehaald en merken daar nu de maatschappelijke gevolgen van.

Dream School is opgezet vanuit de mooie gedachte dat iedereen een tweede kans verdient, al is het aantal plaatsen in de school per seizoen uiteraard beperkt. De deelnemers hebben allemaal een schrijnende schoolgeschiedenis. Van school gestuurd, ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .