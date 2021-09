Portret van die zwarte dag

Vandaag twintig jaar geleden boorden twee vliegtuigen zich in de torens van het World Trade Center in New York. De documentaire 9/11: Life Under Attack laat zien hoe New Yorkers die dag beleefden door beelden van hun telefoons en videocamera’s te tonen.

Waarschijnlijk weet iedereen boven de dertig jaar nog waar hij of zij was toen hij het nieuws hoorde dat de Twin Towers in brand stonden. Maar het is moeilijk voor te stellen hoe angstig het was als je daar met je neus bovenop stond. Deze Britse documentaire van Karen Edwards maakt dat heel invoelbaar.

Je ziet enkel beelden die mensen uit de hand hebben geschoten. Omdat ze toevallig iets aan het filmen waren en ineens een vliegtuig aan zagen komen. Of omdat ze het zagen gebeuren en beseften dat er iets historisch aan de gang was en de camera lieten draaien. Dat maakt dat de emoties van zo’n gebeurtenis heel dichtbij komen. De studentes in hun appartement een paar honderd meter verderop bijvoorbeeld. Ze schreeuwen het uit als ze het zien g..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .