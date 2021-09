Mantelzorg met een glimlach

Maud & Babs is uit het leven gegrepen. Herkenbaar, een tikkeltje tragisch, maar vooral met heel veel humor gebracht. Hoe blijf je staande als je druk, druk, druk bent?

Babs trekt baantjes in het zwembad. Als ze uitrust aan de kant, merkt haar buurman op: ‘Heb je een nieuw badpak?’ Met een grote grijns neemt Babs die opmerking in ontvangst: ‘Nou, wat leuk dat je dat opmerkt.’ Ook hij lacht: ‘Natuurlijk, ik heb oog voor dat soort zaken.’ Dan draaien ze zich allebei om, om verder te zwemmen. Aan Babs’ badpak hangt duidelijk zichtbaar een prijskaartje.

Het typeert de toon van de nieuwe komische dramaserie van Omroep MAX. Het thema is zwaar, maar het wordt met een lichte toon gebracht. Babs is een dame op leeftijd die langzaam maar zeker moeite krijgt om het overzicht te houden in haar eigen leven. Haar kast hangt vol met gele post-it-briefjes met aanwijzingen. Maar dan nog probeert ze met een huissleu..

