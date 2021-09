Storm de weerhond

De Canadese televisiezender Global News heeft een geliefde, spontane, harige weerpresentator. Niet hoofd-meteoroloog Anthony Farnell, maar wel iemand die regelmatig met hem in beeld verschijnt: hond Storm. Vanuit Toronto vrolijkt hij menig weerjournaal op, met enthousiaste reacties op sociale media als gevolg.

Onlangs verscheen Storm in beeld terwijl Farnell het weer in Ontario besprak. Farnell praatte over onweersstormen, terwijl het koppie van een andere Storm linksonder in beeld verscheen. De achtergrondfoto veranderde op dat moment naar de skyline van Toronto, gezien vanaf het water van Lake Ontario. Blonde retriever-poedel-kruising Storm liep voor het groene scherm langs, en leek op televisie over het water te lopen. Die bijbelse..

