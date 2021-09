Doorlopende verlegenheid

Veelfilmer François Ozon verrast veel van zijn fans met dit waargebeurde verhaal over een grootschalig misbruikschandaal in Lyon. Zijn eerdere films waren op de een of andere manier controversieel, vaak uitbundig gefilmd. Grâce à Dieu is in dat opzicht een vreemde eend in de bijt: Ozon vertelt dit dramatische verhaal over een groep slachtoffers van kindermisbruik opmerkelijk kalm en conventioneel. De namen van de hoofdpersonages zijn gefingeerd, maar rechtstreeks ontleend aan bestaande personen en ook de actiegroep La Parole Liberée (‘het bevrijde woord’) bestaat echt.

Het verhaal begint bij het persoonlijke relaas van Alexandre Guérin (Melvil Poupaud). Hij is een devoot katholiek en leidt een aangenaam leven met zijn vrouw en vijf kinder..

