‘We kunnen niet afvallen’

In de vierdelige serie Operatie obesitas ontmoet Olivier Locadia, ook wel bekend als rapper Willie Wartaal, verschillende mensen met morbide obesitas, die in het proces voor of na een maagverkleining zitten.

Een ‘gastric bypass’ zoals dit ook wel wordt genoemd, is iets waar steeds meer mensen voor kiezen, omdat ze er niet in slagen om blijvend gewicht te verliezen. Obesitas is al jaren een groeiend probleem in Nederland. Dit programma gaat niet alleen over obesitas, maar ook over het schuldgevoel, de schaamte en de innerlijke strijd waar mensen met obesitas mee worstelen. De 19-jarige Ashley maakt zich klaar voor de operatie. Ze is snel buiten adem en kan vaak de dingen niet doen die ze wil doen. Ook wordt ze uitgescholden. Achtbanen vond Ashley heel leuk, en het was dan ook vernederend dat ze onder toeziend oog van iedereen de attractie moest verlaten vanwege haar gewicht. In 2000 heeft de Gezondheidsorganisatie gezegd dat obesitas een epid..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .