Oase met een ‘rouwrandje’

Het Noord-Hollandse Wijk aan Zee is een hecht kustdorp waar iedere zomer duizenden toeristen komen voor de zee en de mooie stranden en duinen waar ze kunnen wandelen, fietsen, zwemmen, vissen of surfen. ‘Dit is met recht een oase’, oreert een enthousiaste Kefah Allush aan het begin van de eerste aflevering van Oases in de Lage Landen. Maar die ligt wel, letterlijk, onder de rook van enorme Tata Steel-fabrieken. Is het dan nog steeds een oase?

Die vraag is de rode draad door de eerste aflevering in deze serie, die een variant is op de reisseries die Allush eerder in het Midden-Oosten maakte, onder de titel Oases in de Oriënt. Vanwege corona kon die serie nu geen vervolg krijgen. Zoals de nieuwe titel al aangeeft, blijft Allush dit keer dicht bij huis, om op zoek te gaan naar bijzondere plekken of kleine, eigenzinnige gemeenschappen in Nederland of net over de grens. Kefah Allush is enthousiast over de bezochte gebieden. ‘Door de pandemie kon ik niet als gewoonlijk op avontuur gaan in verre exotische oorden. Maar het was een geweldige gelegenheid om dichter bij huis bijzondere plaatsen te bezoeken en op te trekken met boeiende mensen.’

De EO noemt de serie in vrij dramatis..

