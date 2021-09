TikTok verwelkomt ABBA. ‘Het beste wat ooit is gebeurd op deze app’

De Zweedse popgroep ABBA is weer helemaal terug. Er komt een nieuw album aan, er zijn twee nieuwe singles te beluisteren en er is een reeks concerten met hologrammen aangekondigd.

Ook op TikTok gaat de band viral. ‘ABBA nu op TikTok, doe met ons mee!’, schrijft de band bij zijn eerste filmpje op 29 augustus. De video waarin het nummer ‘Dancing Queen’ op de piano wordt gespeeld is 8 miljoen keer bekeken.

Hoewel er weinig spectaculairs in de video gebeurt, is men in de reacties razend enthousiast. ‘ABBA op TikTok? Ok, mijn leven is compleet’, schrijft iemand. ‘Ik kan eindelijk thank you for the music zeggen’, schrijft een ander.

In een volgende video is te zien dat de twee heren van ABBA, Björn Ulvaeus en Benny Andersson, in de st..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .