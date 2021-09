Vanavond op televisie: Racisme bij de NPO?

Afrikaanse Bruid, vanavond uitgezonden op NPO2, is een portret van de Belgische ex-militair Gilbert die in Kenia de postkoloniale fantasie leeft. De documentaire uit 2019 is gemaakt door Roy Dames en Jos Driessen en geeft een blik op vooroordelen en cultuurverschillen.

De Belgische Gilbert is verliefd op Kenia. Of sterker nog, op de status die hij in Kenia heeft. In België woont hij bij een vriend in een klein huis in De Panne, maar in Kenia leeft hij als een koning. Daar is hij rijk, en vallen de vrouwen aan zijn voeten. Tegen zijn vrienden is hij lyrisch. ‘Het is onmogelijk hier te doen wat je daar doet. Dat is onmogelijk, dat kun je vergeten.’

In Afrikaanse Bruid wordt zijn zoektocht naar de liefde in Kenia gedocumenteerd. Via datingsites ontmoet hij vrouwen die maar al te graag een blanke man met geld aan de haak slaan. Gilbert herinnert zijn vriendinnen ongemakkelijk regelmatig aan hun raciale verschillen. De ex-militair, die in het gekoloniseerde Burundi meer dan dertig opstandelingen hee..

