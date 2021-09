Als kinderen hun ouders naar kantoor zouden brengen, zou ‘t zó gaan

Still uit het filmpje van De Ideale Wereld over de eerste kantoordag na de vakantie. (beeld de ideale wereld)

September is een nieuwe start, en dat geldt niet alleen voor kinderen die weer naar school gaan. Daar haakt Vlaams tv-programma De Ideale Wereld op in met een satirische sketch van twee minuten. ‘Nu de Vlaamse overheid niet meer aanbeveelt om te telewerken, gaan ook veel volwassenen voor de eerste keer terug naar kantoor,’ is de eerste zin. In beeld zien we kinderen van basisschoolleeftijd die hun nerveuze ouders bij de hand nemen, en hen motiveren het kantoor binnen te gaan. De fantastisch geacteerde scène gaat nu viral op Twitter.

‘Ik wil niet,’ mokt een vader in pak. Vlak voor de deur blijft hij staan. Zijn dochter noemt de namen van al zijn vriendjes die hij straks terug zal zien. ‘Kijk, daar is Steve van de Accounting al.’ Steve blij..

