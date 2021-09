Excuses van Facebook na racistische fout

Facebook heeft excuses aangeboden nadat een algoritme van het bedrijf zwarte mannen in een video als primaten had aangemerkt. Het sociale medium noemt het in gesprek met The New York Times een ‘onaanvaardbare fout’.

Amersfoort

Gebruikers van het socialemediaplatform die een video van een Britse krant hadden bekeken waarin donkere mannen voorkwamen, kregen via een melding de vraag of zij ‘meer video’s van primaten’ wilden zien. In de video van 27 juni 2020 van The Daily Mail was te zien hoe donkere mannen een woordenwisseling hadden met witte mensen en politieagenten. Het had dus niets van doen met apen of primaten.

Facebook zegt het bedrijf het verantwoordelijke algoritme heeft stilgelegd en dat het onderzoek gaat doen. ‘We zijn verbeteringen aan het doorvoeren, maar we weten dat het nog niet perfect werkt. Onze excuses aan iedereen die deze kwetsende melding heeft gezien’, aldus een woordvoerder in de Amerikaanse krant.

