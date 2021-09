Viral: Begeleider vraagt slechtziende atlete ten huwelijk na halve finale op Paralympics

Vierde werd ze in haar kwalificatieronde op de tweehonderd meter hardlopen op de Paralympische Spelen in Tokio. Normaal gesproken ga je daar de wereld niet mee over. Toch gingen de beelden van de slechtziende Keula Nidreia Pereira Semedo de afgelopen dagen het internet over.

Slechtziende hardlopers rennen hun wedstrijden meestal met een gids. Ze zitten aan elkaar vast middels een koord en een elastiek. Semedo en haar begeleider Manuel Antonio Vaz da Veiga hadden al een extra bijzondere band, omdat ze een jarenlange relatie hebben. Helaas voor het duo was de wedstrijd zelf geen groot succes, maar ze gingen er wel met de hoofdprijs vandoor.

Als de Kaapverdische Semedo nog staat uit te puffen op de baan, pakt Vaz da Veiga haar hand en z..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .