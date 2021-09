Een bijzondere kinderkist

Er zijn van die accounts waarvan je niet wist dat je die zou willen volgen. Wat te denken van grafkistenmaker en verzorger van sociale uitvaarten Radboud Spruit, te vinden onder

@radboudspruit. Hij deelt vaak prachtige verhalen vanuit zijn toch wel bijzondere vak.

Zo is hij de maker van een prachtige kindergrafkist: het Boswitje. Het is als een kunstig gemaakte houten cocon waarin een klein kind kan worden begraven. Het is een bijzondere manier om troost te bieden. Dit bijzondere grafkistje is opvallend mooi.

Radboud deelt: ‘Soms word ik gebeld door volwassenen die in een Boswitje begraven willen worden. Mijn antwoord is altijd hetzelfde. Dat kan niet. Het kistje is voor baby’s. Tot een oude vrouw drie keer belde en volhield. ‘Ik zal ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .