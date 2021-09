Marketing van verslaving

De fast-fashionfuik is een aflevering van Zembla over de wereld van de sluwe fast-fashionindustrie, die slimme marketingtrucs gebruikt om mensen opnieuw en opnieuw kleding te laten kopen.

De fast-fashionindustrie ligt al jaren onder vuur. De werkomstandigheden in textielfabrieken halen regelmatig het nieuws. Recentelijk is er ook meer aandacht voor de bergen afval die de industrie genereert. Maar toch blijven we kopen. Kijk maar eens in uw kast. Een broek van Zara, een blouse van ASOS, sokken van de H&M en een zonnebril uit de sale van Primark. Die was maar 3 euro. Daar kan een mens toch geen nee tegen zeggen?

Zo werkt het inderdaad vaak, zegt Dr. Alexander Genevsky, hoofddocent marketing aan de Erasmus Universiteit. ‘Grote bedrijven nemen psychologen en neurowetenschappers in dienst, die hun kunnen vertellen over de diepste drijfveren van de mens en hoe ze die het meest effectief kunnen aanspreken om consumenten te ve..

