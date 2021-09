Muziek op de intensive care

‘De cirkel is rond’, start ic-verpleegkundige Cor de Koning in een bericht op het zakelijke sociale medium LinkedIn. De Koning is in het verleden flink getroffen door het coronavirus, maar is er weer bovenop gekomen. Nu speelt hij muziek voor andere patiënten die een hart onder de riem kunnen gebruiken.

‘Muziek is iets waar we veel energie, warmte, afleiding en troost uit kunnen halen’, schrijft De Koning in zijn bericht. ‘Toch is het voor iedereen heel verschillend. De situatie is bepalend. Je observeert wat de patiënt aankan en mooi vindt. Wij, als MuzIC, noemen het dan ook een interactie. Meestal in overleg met familie van de patiënt.’

MuzIC is een team dat zich richt op muzikale ontmoetingen op ic-afdelingen in Nederlandse ziekenhuizen..

