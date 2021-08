Vanavond op tv: Life of Pi is een visueel spektakelstuk

De Indiase jongen Pi Patel overleeft een schipbreuk en dobbert vervolgens 227 dagen in een sloep op de oceaan, in gezelschap van een hyena, een tijger, een orang-oetan en een zebra. Ongelooflijk, toch? Of niet? In de speelfilm Life of Pi, naar het gelijknamige boek, lijkt niets te wonderlijk.

Still uit Life of Pi. (beeld SBS 9)

Barack Obama schreef ooit een brief aan de Canadese schrijver Yann Martel. De Amerikaanse president had diens boek Het leven van Pi gelezen en was onder de indruk; hij noemde het een elegant bewijs voor God en voor de kracht van verhalen. Obama verwees daarmee naar een opmerking van de hoofdpersoon uit het boek, Pi Patel: Dit verhaal zal u in God doen geloven. Het leven van Pi is nu op het witte doek te zien net als zo veel andere mooie boeken als Anna Karenina, The Hobbit en Wolkenatlas.

Het is een legendarisch en onwaarschijnlijk verhaal, over Pi Patel, een zonderlinge jongen uit India. Hij is op jonge leeftijd al gefascineerd door dieren en religie. Zijn ouders hebben een dierentuin en Pi is daar als een vis in het water. Naa..

