Marathonloopster Molly Seidel krijgt opvallend loopadvies in vliegtuig

Molly Seidel won eerder deze zomer verrassend brons tijdens de olympische marathon in Japan. Ze was al een paar jaar prof in crosslopen van vijf of tien kilometer, maar de marathon was nieuw terrein. De olympische marathon was pas haar derde officiële marathon ooit. De Amerikaanse kwalificatie in 2020 was haar eerste marathon en daar werd ze tweede, waarmee ze zich plaatste voor Tokio. Na de olympische plak groeide haar aanzien in de loopwereld rap, wat een bijzondere situatie opleverde in het vliegtuig.

Tijdens een praatje met de man naast haar kwam het naar voren dat ze hardloopt. De man begon Seidel daarna te vertellen hoe ze moet trainen voor lange afstanden. Hij pakte zijn telefoon erbij om een analyse te laten zien van het trainings..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .