Viral: Kun je op basis van statistieken zeggen wie het beste Kamerlid is?

Is het mogelijk om op basis van objectieve data te zeggen wie het waardevolste Tweede Kamerlid is? Journalist Ton F. van Dijk en Frank van Kooten, medeoprichter van de partij Splinter, hebben dat als doel gesteld met de Nationale Politieke Index. Volgens hen is politiek vooral vertier op de televisie, maar hoe scoren Kamerleden nou echt? Door statistieken te verzamelen willen Van Dijk en Van Kooten kiezers inzicht geven in hoe politici invulling geven aan hun Kamerlidmaatschap. Daarbij kijken ze naar de wetgevende taak, bijvoorbeeld hoeveel initiatiefnota’s het Kamerlid indient. De controlerende taak, met statistieken als het aantal Kamervragen en moties, en de volksvertegenwoordiging: aanwezigheid bij debatten en andere activiteiten in ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .