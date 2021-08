Postbode is gevaarlijk beroep in Spanje

Toen hij drie jaar geleden in Spanje kwam wonen, stuurde documentairemaker Stef Biemans brieven naar zijn buren om ze beter te leren kennen. De camera werd een middel om te integreren in zijn nieuwe thuisland. Met succes. De reisserie Brieven aan Andalusië die hij voor de VPRO maakte, werd in 2020 bekroond met de Zilveren Nipkowschijf. In de nieuwe serie Brieven aan de rest van Spanje stelt hij vragen over de verhalen die het afgelopen jaar het Spaanse nieuws domineerden.

De eerste halte die hij aandoet, is Baskenland. In oktober 2021 is het tien jaar geleden dat de afscheidingsbeweging ETA het einde van de gewapende strijd aankondigde, die aan meer dan 800 mensen het leven heeft gekost. Wat heeft het verleden van ETA voor invloed op uw leven, is de vraag die leidend is. Praten over ETA is ingewikkeld, blijkt als hij met de postbode praat die ruim 33 jaar in het vak zit. Biemans heeft een fascinatie voor bombrieven. Hoe zien ze eruit en wat moet je doen als je er een krijgt? Een veiligheidsinstructeur die postbodes instrueert over hoe ze een bombrief kunnen herkennen en onschadelijk maken, laat zien hoe dat werkt.

Biemans heeft een brief geschreven naar Gorka, een Baskische journalist die in 2001 een..

