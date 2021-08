De grote levensvragen

Journalist Govert Schilling is bekend van populairwetenschappelijke boeken en programma’s, onder andere vanuit het planetarium in Artis. Van de sterrenkunde maakt hij in de nieuwe, zesdelige serie Govert naar de oorsprong van de mens een grote stap: naar de paleontologie. Met nog grotere vragen: Waar komt de mensheid vandaan? Hoe zijn we geworden wie we zijn? En waar gaan we naartoe?

Tot Charles Darwin vonden deze levensvragen hun antwoorden in de eerste hoofdstukken van Genesis. Adam en Eva als eerste mensenpaar leek de meeste mensen geen vreemde optie. In de anderhalve eeuw sinds de publicatie van On the Origin of Species is de publieke opinie diametraal gekanteld. Wat eerst een onwaarschijnlijke theorie leek, is sindsdien als onwrikbare waarheid in steen gebeiteld. Het eerder algemeen geaccepteerde scheppingsverhaal ziet men nu als onwetenschappelijk gekwezel. Of meer als antwoord op de waarom- dan de hoe-vragen.

Ook Govert begint het programma met het bevestigen van de evolutietheorie. Waar in postmoderne tijden twijfel rijst over elke vorm van vooruitgangsdenken, daar staat het darwinistisch paradigma nog f..

