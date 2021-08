Viral: Ongemak van een vader die ondergoed voor dochtertje moet kopen

Als vader ondergoed kopen voor je vijfjarige dochter. Het zou iets heel gewoons moeten zijn, zo zou je zeggen. Abbie Chalgoum deelt op Twitter de momenten dat hij het even moeilijk heeft en dat gaat dan precies om deze situatie. Hij schrijft in een tweet: ‘De schaamte neemt het deels van me over. Uiteindelijk lukt het me om de schaamte van me af te schudden. Ik begrijp dat dit de normaalste zaak van de wereld is. Ik had er thuis ook totaal geen problemen mee, maar in de winkel begon ik me ongemakkelijk te voelen. Dan komen de stemmen in mijn hoofd … Dan komt de twijfel en vaak vlucht ik dan.’

Er komen veel reacties op deze ontboezeming. Zo stelt Kaatje de eerlijke vraag waarom hij dat zo ervaart en waar het vandaan komt. Abbie legt ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .