Van moordenaar tot ‘Sir’

Deze week verschijnt de nieuwste film van Anthony Hopkins in de bioscoop. Vandaag in ‘Het Uur van de Wolf’ een documentaire over zijn doorbraakrol en hoe zijn carrière daarna verliep, onder de welluidende titel Hannibal Hopkins & Sir Anthony.

De Hannibal in de titel van de documentaire verwijst naar Hannibal Lecter. Een seriemoordenaar die Hopkins angstaanjagend vertolkte in de film The Silence of the Lambs. Tot die tijd was Hopkins, inmiddels al de 50 gepasseerd, een niet onverdienstelijk acteur, maar bij het grote publiek was hij niet bekend.

Hierin kwam in één klap verandering met de rol die hem zijn eerste Oscar opleverde. Het publiek huiverde, evenals zijn tegenspeelster Jodie Foster. Naast de scènes met haar tegenspeler is ze gedurende de hele opnametijd haar tegenspeler uit de weg gegaan. Het lukte haar niet de acteur te scheiden van zijn rol.

Hopkins groeide op in Wales als enig kind. Hij was niet bovenmatig intelligent en zijn moeder maakte zich zorgen over..

