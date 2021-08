Vergeving doet leven

Voorkomen dat jonge, ongetrouwde vrouwen zwanger raken of hen helpen als het kind in hen al groeit? Voor de maatschappelijk werksters in de documentaire Mothers is er geen sprake van een keuze. Ze doen beide met volle overgave.

‘Er bestaat geen wettige of onwettige moeder. Een moeder is gewoon een moeder.’ Het is een betekenisvolle uitspraak al vroeg in de documentaire. Hij wordt gedaan door een Marokkaanse maatschappelijk werkster. In haar moederland zijn vrouwen die ongetrouwd zwanger raken schuldig aan prostitutie. Een misdrijf waar gevangenisstraf op staat. Dat voorkomt echter niet dat jonge mannen en vrouwen elkaar gewoon ontmoeten. Ouders treden zo beschermend op dat hun kinderen niet weten hoe ze verstandig om kunnen gaan met hun seksualiteit. Het gevolg? Zwangere vrouwen die doodsbang zijn om hun familie te vertellen van de zwangerschap. En vaak ontdekken ze de zwangerschap ook pas als die niet meer te verbergen is. Op dat moment is er geen weg meer ter..

